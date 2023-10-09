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Nehir kenarında patlamamış top mermisi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Top Mermisi#Fünye
Nehir kenarında patlamamış top mermisi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 15:58

Sivas'ta Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe'nin (62) bulduğu patlamamış top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Eğri Köprü yakınlarında meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe, oltasını attığı sırada top mermisini fark etti. İhbarla bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisi gördüğünü söyleyen Ahmet Gökçe, "Cismi görünce polisi aradım, görevimi yaptım. Birinin veya hurdacının eline geçip, patlamasını istemedim. Patlamamış merminin buraya nasıl geldiğini ben de merak ediyorum. Çamura gömülmüş şekildeydi" dedi.

Nehir kenarında patlamamış top mermisi bulundu

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#Sivas#Top Mermisi#Fünye

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