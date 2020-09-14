Nefes kestiler

SoloTürk ve akrobasi pilotlarının yaptıkları uçuşlar, büyük bir heyecanla izlendi. Jandarma Havacılık Başkanlığı pilotlarının Sikorsky helikopter gösterisi büyük bir heyecanla izlendi. Türkiye’nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, etkinlik kapsamında gösteri yaptı. Pandemi nedeniyle seyircilerin alınmadığı gösteriler, katılımcıların beğenisini topladı. SHG Airshow 2020, bu kez TV ve sosyal medyada canlı yayınlandı.



