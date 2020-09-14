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Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Nefes kestiler

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Nefes kestiler
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Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde bu yıl beşincisi düzenlenen hava gösterileri nefes kesen uçuşlara sahne oldu.

SoloTürk ve akrobasi pilotlarının yaptıkları uçuşlar, büyük bir heyecanla izlendi. Jandarma Havacılık Başkanlığı pilotlarının Sikorsky helikopter gösterisi büyük bir heyecanla izlendi. Türkiye’nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, etkinlik kapsamında gösteri yaptı. Pandemi nedeniyle seyircilerin alınmadığı gösteriler, katılımcıların beğenisini topladı. SHG Airshow 2020, bu kez TV ve sosyal medyada canlı yayınlandı.

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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