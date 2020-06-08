Nefes borusuna çekirdek kaçan minik Muhammed öldü

Olay, sabah saatlerinde Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çetiner ailesinin küçük ferdi Muhammed Ensar'ın yemeye çalıştığı ay çekirdeği, nefes borusunu tıkadı. Nefes alamadığını fark eden ailesi, Muhammed Ensar'ı otomobille Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan minik Muhammed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Muhammed Ensar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.