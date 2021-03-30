Necmettin Nursaçan kimdir, korona mı oldu? İşte Necmettin Nursaçan’ın son durumu

Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü yapan ve Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen Covid19 testi pozitif çıkarak şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Necmettin Nursaçan'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı.



Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçen Necmettin Nursaçan'a şehir hastanesinde tedavi uygulanırken, Covid19 testinin pozitif çıkması sevenlerini üzdü.

Necmettin Nursaçan kimdir?

1942 yılında Hacılar/Kayseri’de doğmuş olan Necmettin Nursaçan ömrünü din hizmetlerine adamış ender kişilerden biridir. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde mezun olmasının ardından Kayseri Müftülüğü'ne atandı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve 2007 yılında emekli oldu.Necmettin Nursaçan evli ve beş çocuk sahibidir. Necmettin Nursaçan hocanın birçok makale ve tercüme eserleri yayınladı.

50 yılı aşkın bir süredir din hizmetlerinde bulunan Nursaçan fahri vaiz, imam hatip, Kuran kursu müdürü, merkez vaizi, il müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olmak üzere din hizmetinin her kademesinde görev almıştır. Farklı görevler yapmış olmasına rağmen Nursaçan vaaz ve irşat hizmetleri ile tanınmış, son devrin en önemli hatiplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Başarılı bir de müftülük dönemi geçiren Nursaçan bu dönemde sadece din hizmetleri ile yetinmemiş, sosyal ve kültürel etkinlikler dâhil her türlü aktivitenin içerisinde de yer almıştır.

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