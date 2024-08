Necef’ten Kerbela’ya 3 gün ‘matem yolculuğu’

Haberin Devamı

KATILIMCI sayısı açısından en büyük anma etkinliklerinden biri kabul edilen Erbain Matem Günü’nü Hürriyet de izledi. Erbain törenleri için dünyanın 53 ülkesinden yaklaşık 20 milyona yakın kişi ilk olarak Necef’te bulunan Hz. Ali’nin türbesini ziyaret edip, Kerbela’ya doğru yola çıktı. Erbain yürüyüşü sırasında yol boyunca stant ve çadırlar kuran hayırseverler, kuruluşlar ve bölge halkı, ziyaretçilere konaklama, yeme içme ile sağlık hizmetlerini ücretsiz verdi.

45 DERECE SICAKTA 80 KM YÜRÜDÜLER

Necef-Kerbela arasındaki 80 kilometrelik yolda kurulan çadırlarda para kabul edilmezken, yürüyen milyonlarca insanın bütün ihtiyaçları gönüllüler tarafından karşılandı. Yol boyunca birkaç metrede bir kurulan çadırlarda, kilometrelerce yol yürüyüp ayakları yara olan ziyaretçilere mesaj yapıldı, yırtılan giysileri dikildi, su ve yemek ikram edildi. Ortalama 3 günde 45 dereceyi aşan sıcakta yürüyen ziyaretçilerden fenalaşanlara sağlık hizmeti verildi. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı herkes bu yürüyüşte yer aldı.





1400 YILLIK MATEM

1400 yıllık matemde ziyaretçiler, Hicri takvime göre Aşura Günü’nden 40 gün sonraya denk gelen Safer ayının 20’nci gününde (25 Ağustos) Hz. Hüseyin’in türbesinde düzenlenen Erbain törenlerine katıldı. Burada ağıtlar yakıp, sine döverek, mersiyeler söyleyen ziyaretçiler gözyaşları döküp, dua etti. Yoğunluk nedeni ile türbenin içi ve dışı insan seline dönerken, izdiham yaşanmaması için birçok noktada görevliler bulunduruldu. Ziyaretçiler, yoğunluk nedeni ile çok kısa mesafeleri bile saatlerce yürüyerek türbeye ancak varabildi.

20 MİLYON MÜSLÜMAN BULUŞTU

MİLYONLARCA insana ev sahipliği yapan Kerbela’da sokak ve caddeler gelen misafirler için düzenlendi. Tüm yollarda güvenlik noktaları oluşturulurken izdiham yaşanmaması için de gidiş-dönüş yolları ayarlandı. Kentteki tüm cadde ve sokaklar acil durumlar dışında araç trafiğine kapatılırken, şehrin her caddesinde, her sokağında insan seli oluştu. Cadde, sokak ve mahalle aralarında kurulan stantlarda yemek, su gibi tüm ihtiyaçlar ücretsiz dağıtıldı. Anmalar boyunca Kerbela’da adeta para geçerliliğini yitirdi. Kerbelalılar, “Peygamber torunu Hz. Hüseyin’in şehit edildiği topraklar. Zalimlere karşı isyanın başladığı yer. Buraya sadece Şii Müslümanlar değil her mezhepten, her dinden insanlar gelip, İmam Hüseyin’in yasını tutuyor. Dünyanın birçok noktasında gelenleri misafir değil, ev sahibi olarak görüyoruz” dedi.





TÜRKİYE’DEN 10 BİN KİŞİ

Erbain anmaları için Türkiye’den de 10 binin üzerinden kişi Irak’a geldi. Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Konya, Tunceli, Kars ve Iğdır’dan gelenler Erbain yürüyüşüne katıldı. Türkiye’nin Necef Başkonsolosluğu ile birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu da Necef ile Kerbela arasında ikram noktaları oluşturdu. Necef-Kerbela arasında yolda ikram çadırı kuran Zehra Ana Derneği Başkan Yardımcısı Zehra Kaçan, “Burada Hz. Hüseyin’in misafirlerine ona layık bir şekilde misafirperverlik göstermeye çalışıyoruz. Türkiye’den geldik, hem Türkiye’nin kültürünü tanıtıyoruz hem de Ehli Beyt dostu bir ülke olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Ayrıca Türkiye’nin temizliğini, ürün çeşitliği ve misafirperverliğini de gösteriyoruz” dedi.

GAZZELİ ÇOCUKLARA AĞLADILAR

BU yılki Erbain buluşmasında Filistin de unutulmadı. Dünyanın birçok noktasından Kerbela’ya gelen milyonlar Gazze için dua etti, İsrail’in saldırılarında ölen Gazzeli çocuklar için gözyaşı döktü. Anma yürüyüşlerine katılan çok sayıda grup, Filistin bayraklarını taşıdı. İran’ın başkenti Tahran’da yapılan saldırıda öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye’nin fotoğraflarının da katılımcı gruplar tarafından taşınması dikkat çekti.