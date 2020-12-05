Ne kısıtlama dinlediler ne sosyal mesafeye aldırdılar! Böyle izlediler

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Orhangazi Mahallesi 240’ıncı Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çevrede bulunan binalardan çıkan kişiler, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yangın söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depo hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.