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DHA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 23:07 | Son Güncelleme:

Ne kısıtlama dinlediler ne sosyal mesafeye aldırdılar! Böyle izlediler

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Ne kısıtlama dinlediler ne sosyal mesafeye aldırdılar! Böyle izlediler
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 5 katlı binanın giriş katında bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yangın söndürme çalışmalarını izlemeye gelen bazı kişilerin, sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Orhangazi Mahallesi 240’ıncı Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çevrede bulunan binalardan çıkan kişiler, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yangın söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depo hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.

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