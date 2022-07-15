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Nazmi Arıkan son yolculuğuna uğurlandı

#Nazmi Arıkan#Vefat#Cenaze

Çanakkale'de çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan (69) son yolculuğuna uğurlandı.

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Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker Gelibolu'nun Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde önceki gece bıçaklanarak öldürüldü. Ekiplerin çalışmasının ardından cenazeler Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Nazmi Arıkan'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Eşi Tülay Arıkan ve oğlu Kurtuluş Arıkan taziyeleri kabul etti. Cenazeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Arıkan'ın ailesi, arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı. İkinci vakti kılınan cenaze namazının ardından Arıkan, Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

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Nazmi Arıkan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni öncesi açıklama yapan Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, "Acımız büyük, babam çok değerli bir insandı. Çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Diyecek başka bir şey yok" dedi.

Nazmi Arıkan son yolculuğuna uğurlandı

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#Nazmi Arıkan#Vefat#Cenaze

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