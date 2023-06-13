Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yeniden yargılanmasına başlandı

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in hakkında verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın ardından yeniden yargılama İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı ile sanık avukatları katıldı. Ahmet Altan ise duruşmaya katılmadı. Yargıtay'ın bozma ilamına karşı söz verilen sanıklar, bozma kararına uyulmasını talep ettiler. Mahkeme, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak yönünden Yargıtay bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verdi. Bunun üzerine savunma yapan Nazlı Ilıcak, "Beraatımı ve yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Sanık Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek ise beraatlarını ve yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep ettiler. Duruşmada dinlenen tanıklar, sanıkların örgütsel faaliyette bulunduklarına ilişkin herhangi bir bilgi ve görgülerinin olmadığını söylediler.

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MAHKEME DURUŞMAYI 26 EKİM'E ERTELEDİ

AİHM kararı doğrultusunda müvekkilinin dosyasının ayrılmasını talep eden Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu da, "Müvekkilim ödül almak için yurt dışına gidecekti. Ancak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle gidemedi. Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlarını ve yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına ve Ahmet Altan'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Altan hakkındaki dosyanın ayrılması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan yargılandıkları davada, 16 Şubat 2018'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıkların eylemlerinin "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozdu. Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan Ahmet Altan'ı 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak'ı ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi. Mehmet Altan'ın tüm suçlardan beraatine karar veren mahkeme, sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'i "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 11 yıl 3'er ay hapis cezasına, sanık Şükrü Tuğrul Özşengül'ü ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın yeniden temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Ceza Dairesi'ne gitmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkındaki hüküm ise Yargıtay tarafından onanmıştı. Sanıkların "kanun yararına bozma" başvurusu üzerine dosya Yargıtay tarafından incelenmiş, bazı tanıklar dinlenmeden karar verildiği için bu sanıklar hakkındaki hüküm de bozulmuştu. Mehmet Altan'ın beraat kararı onanırken, sanık Şükrü Tuğrul Özşengül de cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.