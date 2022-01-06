Nazire Terzi 11 ay daha cezaevinde

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FETÖ’nün darbe girişiminde şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi, “darbe teşebbüsüne yardım etmek” suçundan 15 Ağustos 2016 tarihinde tutuklandı. Hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 2018 yılında Terzi’ye “darbeye yardım” suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme gerekçeli kararında, “Nazire Terzi’nin daha önceden darbe girişiminden haberdar olduğu ve Semih Terzi’nin darbe girişimi kapsamında Ankara’ya gelmesini sağlamak amacıyla da suçun işlenmesinden önce yardımda bulunmak suretiyle suçun icrasını kolaylaştırdığı” tespitinde bulundu.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanığın darbe girişiminde bulunacağını önceden bilmesinin, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna yardım etme olarak değil, hazırlık hareketleri kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçu yönünde değerlendirme konusu edilebileceğini belirtti. Kararda, “Yapılacak darbe girişimini önceden bildiği anlaşılan sanığın, eşi Semih Terzi’nin Ankara’ya gelmesini meşrulaştırmaya, ondan şüphelenilmesini engellemeye yönelik örgütsel davranış” gösterdiği kaydedilerek, sanığın örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

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4 YIL SONRA TAHLİYE

Bozma kararının ardından dava dosyası tekrar yerel mahkemeye gitti. Mahkeme, 9 Kasım 2020 tarihinde Terzi’ye örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verirken, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 27 Ekim 2021’de yerel mahkemenin kararını onadı. Terzi, 27 Aralık günü avukatı ile birlikte giderek teslim oldu.

MÜDDETNAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Terzi’ye ilişkin müddetnamesini hazırladı. Buna göre Terzi’nin “hak ederek tahliye tarihi” 1 Ağustos 2024 olarak belirlendi. “Koşullu salıverme tarihi” ise 13 Kasım 2022 olarak hesaplandı. Nazire Terzi’nin yaklaşık 11 ay daha cezaevinde kalması bekleniyor.