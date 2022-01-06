Nazire Terzi 11 ay daha cezaevinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Kripto para piyasalarında depremKripto para piyasalarında deprem!#Kripto Para Piyasaları
Kazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi Putinden flaş hamleKazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi! Putin'den flaş hamle#Kazakistan
TOGG dünya sahnesinde Karakaştan çarpıcı yorum... İşte ilk fotoğraflarTOGG dünya sahnesinde! Karakaş'tan çarpıcı yorum... İşte ilk fotoğraflar!#TOGG
Erdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyonErdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyon#Recep Tayyip Erdoğan
Sen neymişsin Emirhan İlkhan Maçın ardından: Şok oldumSen neymişsin Emirhan İlkhan! Maçın ardından: Şok oldum#Beşiktaş
Omikronun freni patladı Her beş testten biri pozitifOmikron'un freni patladı! Her beş testten biri pozitif#Omikron
Pikan cevizli tarife tepki Kilosu 800 lira mıPikan cevizli tarife tepki! Kilosu 800 lira mı?#Yasemin Özilhan
Bilim Kurulundan önemli karar: Karantina süresi güncellendiBilim Kurulu'ndan önemli karar: Karantina süresi güncellendi!#Bilim Kurulu
55 dakikada 40 kilo aldı Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı...55 dakikada 40 kilo aldı! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı...#Tolgahan Sayışman
O iddialara cevap: Yaş benim için şehir efsanesiO iddialara cevap: Yaş benim için şehir efsanesi!#ALEYNA TİLKİ
HABERLERGündem Haberleri

Nazire Terzi 11 ay daha cezaevinde

#Nazire Terzi#Semih Terzi#FETÖ
Nazire Terzi 11 ay daha cezaevinde

Darbeci general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’nin tahliye tarihi 1 Ağustos 2024, koşullu salıverme tarihi ise 13 Kasım 2022 olarak belirlendi. 2016-2020 arasında tutuklu kalan Nazire Terzi 11 ay daha hapis yatacak.

Haberin Devamı

FETÖ’nün darbe girişiminde şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi, “darbe teşebbüsüne yardım etmek” suçundan 15 Ağustos 2016 tarihinde tutuklandı. Hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 2018 yılında Terzi’ye “darbeye yardım” suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme gerekçeli kararında, “Nazire Terzi’nin daha önceden darbe girişiminden haberdar olduğu ve Semih Terzi’nin darbe girişimi kapsamında Ankara’ya gelmesini sağlamak amacıyla da suçun işlenmesinden önce yardımda bulunmak suretiyle suçun icrasını kolaylaştırdığı” tespitinde bulundu.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanığın darbe girişiminde bulunacağını önceden bilmesinin, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna yardım etme olarak değil, hazırlık hareketleri kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçu yönünde değerlendirme konusu edilebileceğini belirtti. Kararda, “Yapılacak darbe girişimini önceden bildiği anlaşılan sanığın, eşi Semih Terzi’nin Ankara’ya gelmesini meşrulaştırmaya, ondan şüphelenilmesini engellemeye yönelik örgütsel davranış” gösterdiği kaydedilerek, sanığın örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Haberin Devamı

4 YIL SONRA TAHLİYE

Bozma kararının ardından dava dosyası tekrar yerel mahkemeye gitti. Mahkeme, 9 Kasım 2020 tarihinde Terzi’ye örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verirken, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 27 Ekim 2021’de yerel mahkemenin kararını onadı. Terzi, 27 Aralık günü avukatı ile birlikte giderek teslim oldu.

MÜDDETNAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Terzi’ye ilişkin müddetnamesini hazırladı. Buna göre Terzi’nin “hak ederek tahliye tarihi” 1 Ağustos 2024 olarak belirlendi. “Koşullu salıverme tarihi” ise 13 Kasım 2022 olarak hesaplandı. Nazire Terzi’nin yaklaşık 11 ay daha cezaevinde kalması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazire Terzi#Semih Terzi#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz