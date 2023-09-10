Nâzım’ın Prag günleri belgesel oldu

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Bağış, Türk ve Çek halkı arasındaki ortak tarihin önemli aktörlerinden bir tanesinin de Nâzım Hikmet olduğunu söyledi. Nâzım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş ve daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflarının da yer aldığı belgeselde, Slavia Cafe olarak bilinen mekânda dostları ve diğer düşünürlerle buluştuğunu belirten Bağış, “Birçok şehir gibi Nazım Prag’a da iz bırakmış. Slavia Cafe’de bugün 12 büyük küresel düşünürün fotoğrafları var. O, 12 fotoğraftan biri de Nâzım Hikmet’e ait” dedi. Bağış, söz konusu mekânda, Nâzım Hikmet için bir anma gecesi düzenlediklerini de aktardı.

Egemen Bağış