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Nâzım’ın Prag günleri belgesel oldu

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#Türk#Çek#Nâzım Hikmet
Nâzım’ın Prag günleri belgesel oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın girişimleriyle, Nâzım Hikmet’in dönemin Çekoslovakya’sının başkenti Prag’da 1956 yılında çekilmiş, Prag Ulusal Tiyatro arşivlerinden çıkarılan fotoğrafları ve yaşamı ‘Nâzım ve Prag’ adıyla belgesel haline getirildi.

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Bağış, Türk ve Çek halkı arasındaki ortak tarihin önemli aktörlerinden bir tanesinin de Nâzım Hikmet olduğunu söyledi. Nâzım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş ve daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflarının da yer aldığı belgeselde, Slavia Cafe olarak bilinen mekânda dostları ve diğer düşünürlerle buluştuğunu belirten Bağış, “Birçok şehir gibi Nazım Prag’a da iz bırakmış. Slavia Cafe’de bugün 12 büyük küresel düşünürün fotoğrafları var. O, 12 fotoğraftan biri de Nâzım Hikmet’e ait” dedi. Bağış, söz konusu mekânda, Nâzım Hikmet için bir anma gecesi düzenlediklerini de aktardı.

Nâzım’ın Prag günleri belgesel oldu

Egemen Bağış

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#Türk#Çek#Nâzım Hikmet

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