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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2020 - 09:50,Son Güncelleme:

Nazilli'de Kore gazisi yaşamını yitirdi

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Nazilli'de Kore gazisi yaşamını yitirdi
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ali Yetimeli (89) hayatını kaybetti.

Kore gazisi Ali Yetmeli, bir süre önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmeye başladı. Giderek durumu kötüleşen 5 çocuk babası Yetimeli, dün akşam Aydoğdu Mahallesi Koca Camii Caddesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. Ali Yetimeli'nin cenazesi bugün memleketi Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek.

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