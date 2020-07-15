Nazilli'de Kore gazisi yaşamını yitirdi
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ali Yetimeli (89) hayatını kaybetti.
Kore gazisi Ali Yetmeli, bir süre önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmeye başladı. Giderek durumu kötüleşen 5 çocuk babası Yetimeli, dün akşam Aydoğdu Mahallesi Koca Camii Caddesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. Ali Yetimeli'nin cenazesi bugün memleketi Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek.
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