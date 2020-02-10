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Bahattin ALBAYRAK (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Nazilli'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

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Nazilli'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bu sabah, Zafer Mahallesi Dallıca Mahallesi yolu üzerindeki 2 evde ve 1 otomobilde arama yaptı. Yapılan kontrollerde 800 litre kaçak üretim şarap ayrıca 35 şişe sahte rakı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak şarap ve sahte rakılar, muhafaza altına alındı. Olayla ilgili A.E., F.T., S.D. ve A.Ü. gözaltına alındı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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