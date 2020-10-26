MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNazilli’de incir hırsızı yakalandı
GeriGündem Nazilli’de incir hırsızı yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Nazilli’de incir hırsızı yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nazilli’de incir hırsızı yakalandı
Abone Olgoogle-news

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesinden incir çaldığı güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi 51 sokakta bulunan bir evin bahçesinden incir hırsızlığı olayı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki 60'a yakın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri şüpheli M.F.A.’yı (23) düzenlediği operasyon ile yakalarken, yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle