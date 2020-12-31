NATO’da Türkiye’ye kritik görev

1 Ocak’tan itibaren Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) komutası Türkiye’ye geçiyor. Komutayı Polonya’dan devralacak olan Türkiye, bu görevi bir yıl boyunca sürdürecek. VJTF’de 6 bin 400 asker görev yapacak. Bunlardan 4 bin 200’ü Çorlu’da konuşlu 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinden oluşacak. Geri kalan askerler ise Arnavutluk, Macaristan, İtalya, Letonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve ABD’den sağlanacak.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik politikası ve Orta Doğu’daki gelişmeler gibi değişen güvenlik ortamı nedeniyle kurulmasına 2014 yılında karar verilen VJTF, herhangi bir tehdide karşı NATO müttefiklerini korumak için çok kısa sürede harekete geçebilecek şekilde hazır tutuluyor.

NATO’dan yapılan açıklamada, zırhlı araçların son modelleriyle anti tank füzeleri ve obüslerin VJTF’ye tahsis edildiğinin altı çizildi. NATO üyeleri VJTF’ye dönüşümlü olarak komuta ediyor.