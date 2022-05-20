NATO üyesi devlet terörle bağını kesmelidir

Haberin Devamı

DÜŞMANLARIMIZA DESTEK VERMEYİN

“İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği tartışılıyor. AK Parti için NATO sürecinin ilkelerle yürütülmesi her zaman önemli oldu. Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize dönük saldırı olarak ortaya çıkıyor. Düşmanlarımıza verilen destek hiçbir şekilde kabul edilemez. NATO’ya üye olacak devletlerin her halükarda terörle bağını kesmesi gerekir.

SİZİN ÜLKENİZDE PARA TOPLUYOR

Yarın bir gün NATO üyesi olan ülke, Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse NATO içinde karar alınamaz; Türkiye veto eder. Bu konu en baştan prensiplere uygun şekilde ele alınmalı.NATO güvenlik örgütüdür. Siz doğrudan NATO üyesi olan ülkenin terör hedefi olarak gösterdiği yapılarla temas içindesiniz. Bu örgütler sizin ülkeniz içinde para topluyor, bu para silah olarak örgüte dönüyor.

Haberin Devamı

SİLAH AMBARGOSU KABUL EDİLEMEZ

Hem NATO içindeyiz hem de bize silah ambargosu uyguluyorsunuz. Türkiye, NATO içinde görevlerini en üst düzeyde yerine getirmiş devlettir. Bize karşı ambargo uygulanması gibi tavır kabul edilemez.

BIDEN’IN KENDİ TAKDİRİ

Biden’ın Türkiye’ye gelip gelmemesi kendi takdiridir. Meselelerin yoğun bir şekilde gerek telefon gerek yüz yüze konuşulmasının her zaman faydalı olduğu açıktır. Mesele Türkiye’nin ikna edilmesi değildir. Türkiye ikna denkleminin içerisine alınamaz. Mesele yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir.”