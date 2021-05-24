NASA’lı Salda zirvesi

24 Mayıs’ta Zoom üzerinden yapılacak oturuma 14 yıldır Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda’da NASA için araştırmalar yürüten Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı başkanlık edecek. Hem ulusal hem de uluslararası katılıma açık olacak bu toplantıda NASA Astrobiyoloji Enstitüsü Yöneticisi Prof. Timothy Lyons da çağrılı konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda bu yıl bir ilk yaşanacağını duyuran Prof. Nurgül Çelik Balcı, “Kurultay’da ilk kez gezegen jeolojisi oturumu yapılacak. Tüm oturumlar Zoom üzerinden, katılımcı sınırlaması olmaksızın, herkese açık olacak ve ABD’nin yüzde 1’lik bilim insanları içinde yer alan Prof. Lyons da katılacağını teyit etti” dedi. Prof. Lyons “Yalnız mıyız? Güneş sistemimizin ötesinde yaşam arayışımıza yerkürenin ilksel okyanus ve atmosferi nasıl rehberlik eder” başlıklı konuşma yapacak.

BİLİM TURİZMİNE AÇILSIN

2007 yılından beri NASA için Salda üzerinde çalışmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı “Salda bir dünya mirası, Mars çalışmaları için de insanlık için de ne kadar korursak o kadar iyi, hiçbir yapılaşma olmaksızın, jeopark ilan edilmeli” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gölde, solunum yoluyla çok kolay akciğere yapışabilecek lifsi minerallar var, havayla taşınabilir. Göl ve çevresi rekreasyon için uygun bir alan değil. Serinlenebilecek bir yer de değil. Her yıl en az bir kişi ölüyor çünkü içi balçık, kendine çekiyor ve keskin derinliklere sahip. Salda’yı özel kılan karbonatların oluşum şekilleri, gölü çevreleyen akarsuların getirdiği depolanma alanları, en iyi jeolojik kontekse sahip oluşu. Ne kadar korursak o kadar iyi, Mars’a dair çalışmaların devamı için de böyle, insanlık için de böyle. Salda’nın jeopark ilan edilmesi ekonomiye katkısı açısından da daha iyi. Hem büyük yatırım gerektirmiyor. Dünyanın her yerinde böylesi değerli doğal alanlar, öğretilerek turizme açılıyor. Mesela gölün jeolojik serüveni, rehberler eşliğinde, merak uyandırarak anlatılabilir. Gölden çok uzakta, gölün su havzası dışında, Yeşilova Beldesi’nde de konaklama olanağı sunulabilir.”

BEYŞEHİR, BAFA, NAR DA JEOPARK OLMALI

Salda’yla başlayarak Beyşehir, Bafa, Nar gölleri de jeopark ilan edilerek korunmalı. Çünkü tüm bunlar bir nesle ait yerler değil. Tüm nesillerin hakkı dolayısıyla yapılaşma olmadan buralar jeopark ilan edilmeli.

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