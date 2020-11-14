NASA’daki ekibin başkanı oldu! Uzayda yaşamı araştıracak olan Betül Kaçar: 'Hadsiz hayaller kurun'

Bilim insanı Prof. Dr. Betül Kaçar, NASA’nın evrende dünya dışında yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibin lideri oldu. 2020 başında NASA’da başka bir ekibe dahil edilmiş olan Prof. Dr. Kaçar bununla yetinmeyerek kendi ekibini kurup tekrar NASA’ya başvurdu. 5 yıl sürmesi planlanan projede çalışacak olan Prof. Dr. Kaçar, projeyi “İlk 2 milyar yılın biyolojisini araştıracak, yaşamın neden nitrojen kullandığını soracak, cevapları hem laboratuvarda hem arazide, deneysel sistemlerle araştıracağız. Öğrendiklerimizi evrendeki yaşanabilirliği anlamak için uygulayıp NASA’nın çalışmalarına destek olacağız” sözleriyle anlattı.

BU ROLE SEÇİLEN EN GENÇ İNSAN

Bu pozisyona seçilen en genç insan olma mutluluğunu yaşadığını belirten Prof. Dr. Kaçar, “10 sene önce NASA astrobiyoloji enstitüsünde ziyaretçi araştırmacı olarak başlayan çalışmalarıma bir merkez kurma ve yönetme onuru ile devam ediyorum. Uzayda yaşamı bulmak için önce gezegenimizdeki yaşamı anlamalıyız” dedi.

Prof. Dr. Kaçar, haberi sosyal medyadan şu şekilde paylaştı: “Önümüzdeki 20 sene hangi verinin bize yaşamın varlığı ya da yokluğu hakkında ipucu vereceğini konuşacağız. Fakat astronomlara rehberlik edecek biyoloji çalışmaları çok az. Bu eksikliğin peşinden koştum. Hayallerinizin sınırlarını ancak kendiniz çizebilirsiniz. Çok çalışın, inat edin, direnin. Hadsiz hayaller kurun.”

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Marmara Üniversitesi’nde kimya eğitimi gören Kaçar, 20 yaşında ABD’de Parkinson ve Alzheimer üzerine çalışmalarına başladı. 2010 yılında Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden doktora derecesi alan Kaçar çalışmalarını NASA’da sürdürdü. 2012 yılında Harvard Üniversitesi’ne katılan Betül Kaçar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı’nda görev aldı. Kaçar, 3 yıldır Arizona Üniversitesi’nde Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanında çalışıyor.