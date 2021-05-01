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Haber Giriş: 01.05.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

NASA yarışmasında birinci olmuştu! MSB'den Van Gölü paylaşımı

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NASA yarışmasında birinci olmuştu! MSB'den Van Gölü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda "NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım... Tüm Vanlı hemşehrilerimizi uzaydan selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

NASA fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı
NASA fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı!

NASA'NIN YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞTU

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması düzenlemişti.

Yarışma kapsamında 8 Mart'ta görücüye çıkan ve tamamı astronotlar tarafından çekilen 32 kare, "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesinden oylamaya sunulmuştu.

Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı, finalde astronot Don Pettit'in 2012'de çektiği Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kareyi geride bırakarak birinci seçilmişti.

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