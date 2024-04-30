NASA profesörü çiftin boşanma davasında 2. perde

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Evlendikten sonra ABD’ye yerleşen çift, görevleri gereği NASA’da (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) çalıştıktan sonra İstanbul’da bir üniversiteden akademisyenlik teklifi aldı. Bu teklifin ardından ABD’deki görevlerinden ayrılan çift, Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Prof. Çağatay B., eşi İpek B.’nin özgür bir birey olarak gerçekleştirmek istediği davranışlar karşısında problem çıkardı. Sürekli eşinin vücudu ve kilolarıyla alay eden, aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözler kullanan Çağatay B., ağır hakaretlerde bulunarak İpek B.’nin kadınlık onurunu zedeledi. İpek B., avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Avukatı dilekçesinde, “Her iki çocuk için 100 bin lira nafaka ile müvekkil için 2 milyon tazminatın davalı Çağatay B. tarafından ödenmesini istiyoruz” denildi.

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‘ASIL MAĞDUR BENİM’ DEDİ

Prof. İpek B.’nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri süren Prof. Dr. Çağatay B., karşı boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede özetle şunlara yer verildi: “İpek B., evliliğin başından beri takıntılı düşünce ve davranışlara sahiptir. İpek B., müvekkilin katkılarıyla oluşan birikim ile evlilik birliği içerisinde alınan Zekeriyaköy’deki taşınmazı, müvekkilin haberi ve izni olmadan ergin olan çocukları adına bağışlamış, kullanım hakkını ise kendi üzerinde bırakmıştır. Ortak birikimden de gizlice yüklü miktarda para çeken İpek B., evliliğin ekonomik birliğini de sarsmıştır. Karşı boşanma davamızın kabulü ile tarafların ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ ve ‘onur kırıcı davranış’ nedeniyle boşanmalarını talep ediyoruz. Ayrıca 1 milyon lira maddi, 1 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 2 milyon liralık tazminatın İpek B.’den tahsilini istiyoruz.”