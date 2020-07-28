Narkotik köpeği 'Fırtına' ile uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda, F.Ö., Ö.F.S., M.M.S., F.Ö., S.B. ve G.G. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait evlerde, narkotik köpeği 'Fırtına' ile yapılan aramalarda da 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid, 400 adet uyuşturucu madde ihtiva eden reçeteye tabi ilaç, bir miktar esrar, bir miktar metamfetamin, bir miktar kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen para ele geçirildi.

6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.