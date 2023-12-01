'NARKOGÜÇ-38' Operasyonu tamamlandı: 6 ton 391 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik 48 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu'nun tamamlandığını, operasyonda; toplamda 6 ton 391 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 391 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

48 İLDE DÜZENLENDİ

Operasyon kapsamında; İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirne olmak üzere 48 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-38' Operasyonunda; 6 ton 112 kg esrar, 215 kg metamfetamin, 64 kg skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyona 420 ekip, 936 personel ve 16 narkotik dedektör köpeği katıldı.

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ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK



Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki Kahraman Askerlerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.