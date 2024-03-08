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Narkoçelik-5 operasyonlarında 4 ton 604 kg uyuşturucu ele geçirildi

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#Narkoçelik-5#Narkotik#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 11:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-5 operasyonlarında 4 ton 604 kg metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında:
4 Ton 604 Kg Metamfetamin ele geçirildi

Operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında;
108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin,
146 kg sıvı metamfetamin,
38 kg reçine halde metamfetamin ve
165 kg aseton maddesi ele geçirildi.

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Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle

 

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#Narkoçelik-5#Narkotik#Uyuşturucu

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