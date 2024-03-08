Narkoçelik-5 operasyonlarında 4 ton 604 kg uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:
Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında:
4 Ton 604 Kg Metamfetamin ele geçirildi
Operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında;
108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin,
146 kg sıvı metamfetamin,
38 kg reçine halde metamfetamin ve
165 kg aseton maddesi ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle
Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 8, 2024
4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣4️⃣ Kg Metamfetamin ele geçirildi❗️
Operasyonlarda 4️⃣’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8️⃣ uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı❗️
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/Kq0JRBy0t3