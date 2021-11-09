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'Narko Alan Diyarbakır' uygulamasında 60 kişi tutuklandı

#DİYARBAKIR#Polis#Narkotik

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Eylül'de 1200 polisle başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' projesi kapsamında yapılan uygulamalarda 60 kişi tutuklandı. Haklarında yakalama kararı bulunan 105 kişi de yakalandı.

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Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatları doğrultusunda Bağlar ilçesinden gelen yoğun ihbar ve şikayetler üzerine toplantı yapıldı. Şube müdürleriyle yapılan toplantılar sonucunda Bağlar ilçesinde 2 ay boyunca çalışma yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler, tüm sokakları tek tek görüntüleyip, fotoğrafladı. Toplanan görsel ve bilgiler sonucunda Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın öncülüğünde ismi 'Narko Alan Diyarbakır' olan proje 21 Eylül’de başlatılarak düğmeye basıldı.

60 KİŞİ TUTUKLANDI

İlçenin 5 Nisan, Muradiye, Fatih ve Kaynartepe mahalleleri başta olmak üzere birçok caddeyi de kapsayan alanda uzman ekiplerin görevleri sürüyor. 4 farklı branştan 60 kişilik uzman 'Kartal Timi' polislerinin de destek verdiği uygulamada uyuşturucu madde satışı yapan ve muhafaza edenlere yönelik belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyonlar yapıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda yakalanan 60 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çeşitli tarihlerde sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

51 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

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Yapılan uygulamalarda şüpheli olarak durdurulan otomobiller, bazı kişiler ve alınan istihbaratlar doğrultusunda yapılan aramalarda 51 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 15 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalarda 80 kişiye de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. 720 kişide uyuşturucu ele geçirilirken haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 105 kişi yakalandı.

İlçede, geçen aylara oranla sık sık yaşanan evden, iş yerinden, otodan ve kapkaç suretiyle yapılan hırsızlık olaylarında ise yüzde 50 düşüş olduğu ortaya çıktı.

 

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#DİYARBAKIR#Polis#Narkotik

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