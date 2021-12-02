Namık Kemal mezarı başında anıldı

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Vatan şairi Namık Kemal'in kabri başındaki törene Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18’inci Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Ahmet Yalçın İskender, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Bolayır köyü muhtarı Adem Can, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundumasından sonra Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Dağhan Efe Uygun'un günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, Türkçe öğretmeni Emine Kul da Namık Kemal’in ‘Murabba’ şiirini okudu. Tören, Gazi Süleyman Paşa Türbesi'ni ziyaretle sona erdi.