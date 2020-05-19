Namık Kemal Kimdir? Namık Kemal'in Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Namık Kemal ünlü şairler arasında yer almaktadır. Türk Edebiyatına önemli katkıları olmuş şairlerdendir.

Namık Kemal Kimdir?

1840 yılında doğan Namık Kemal, Türk milliyetçiliğine ilham kaynağı olmuş bir yazardır. Namık Kemal yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir. Namık Kemal aynı zamanda Genç Osmanlı hareketine mensup olan bir yazardır. Namık Kemal şiirlerinde yurt severliği ön plana çıkaran Tanzimat devrinin en önemli şairlerinden ve aydınlarından olarak kabul edilir. Yurtseverlik ve özgürlük kavramlarını Türk edebiyatına ilk kez sokan şairdir. Yazmış olduğu eserleri Mustafa Kemal Atatürk'ü etkilemeyi başarmış olan şairdir. Yazmış olduğu Vatan Yahut Silistre eseri Türk edebiyatında ilk tiyatro eserler arasında yer alır.

Namık Kemal'in Kısaca Hayatı

21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Babası Mustafa Asım Bey annesi ise Fatma Zehra hanımdır. Fatma Zehra Hanım Arnavut asıllıdır. Namık Kemal Tekirdağ bölgesinin yakınlarında bolca şeyh ve dergahlar yer alıyordu. Kendisine bir Tokatlı hafız tarafından Mehmet Kemal ismi verilmiştir. Çocukluğunun büyük bölümü dedesinin yanında geçmiştir. Dedesi ise Tekirdağ'da vali yardımcısı idi. Dedesinin Afyon'a tayini çıkması üzere ailecek Afyon'a taşındılar. Henüz 8 yaşında iken annesi Fatma Zehra Hanım rahatsızlanarak vefat etti. Bu noktadan sonra yaşamının büyük bir bölümünü dedesinin yanında sürdürdü.

Namık Kemal dedesinin sık sık tayini çıkması üzerine düzenli bir eğitim hayatı olmadı. Dedesi bu durumun farkında olduğundan dolayı kendisine özel dersler aldırdı. Bu şekilde kendi kendini eğitmeye başladı. Dil öğrenmeye meraklı biri idi. Arapça ve Farsça öğrenmeye karar verir ve bu iki dili de öğrenir. Dedesinin Afyon'da ki görevi sona ermesinden sonra İstanbul'a gelirler. Eğitimine ise bir müddet İstanbul'da devam etmiştir.

Namık Kemal'in dedesi Abdülatif Paşa İstanbul'dan Kars'a tayini çıktı. 1.5 yıl kadar da Kars'ta yaşayan Namık Kemal burada ki Karslı ünlü bir şair ile tanıştı. Seyit Mehmet Hamid Efendi Namık Kemal'e divan edebiyatını öğretti. Aynı zamanda Kars yaşamı boyunca avcılık, cirit gibi sporlara da merak saldı. 1855 yılında dedesi Sofya valiliğine atandı. Ardından bir müddette Sofya'da yaşamaya başladı. Kars'ta kaldığı müddet boyunca öğrenmiş olduğu divan edebiyatı, şiirlerde aruz ve hece ölçülerini Sofya'da pekiştirmeye devam etti. Burada deneme şiirleri yazdı. Pek çok kez sürgüne gönderilen Namık Kemal en son Sakız adasında rahatsızlanarak vefat etti. Namık Kemal vefat ettiğinde henüz 48 yaşında idi. Öldükten sonra eserleri pek çok dile de çevrilmiştir. Bu yüzden Türk Edebiyat tarihinde önemli bir yazardır.

Namık Kemal'in Eserleri (Kitapları)

- İntibah

- Cezmi

- Vatan Yahut Silistre

- Gülnihal

- Zavallı Çocuk

- Akif Bey

- Kara Bela

- Tahrib-i Harabat

- Osmanlı Tarihi

- Yavuz Sultan Selim

- Selahaddin

- Celaleddin Harzemah

- Evrak-i Perisan

- Akif Bey: Beş Fasillik Oyun

Namık Kemal'in Sözleri

" İnsan, vatanının ayaklar altında çiğnendiğini görürse, yaşayamaz! İnsan, velinimetinin ayaklar altında çiğnendiğini görürse, yaşayamaz! Velinimetini ayaklar altında görüp de yaşayan, köpekten alçaktır!” "

Namık Kemal'in Şiirleri

- Murabba

- Beyitler

- Yoktur

- Hürriyet Kasidesi

- Vaveyla

- Hırraname

- Vatan Şarkısı