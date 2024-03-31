Namibya’dan tarihi ziyaret

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Namibya Ulusal Meclisi Başkanı Peter Katjavivi ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmede yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye-Namibya ilişkileri bakımından tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Bu ziyaret, Namibya tarafından Türkiye’ye yapılan en üst düzey ziyaret olması bakımından tarihi bir önem arz ediyor” dedi. Namibya’nın, Güney Afrika apartheid rejiminin yıkılmasında çok önemli katkıları olduğunu aktaran Kurtulmuş, bugün de Namibya hükümetinin özellikle Filistin davasına verdiği destekleri fevkalade önemli bulduklarını vurgulayarak, “Gazze’de İsrail’in artık soykırım boyutlarına varmış olan bu katliamlarına karşı Namibya’nın uluslararası alanda göstermiş olduğu tavrı, Türk milleti olarak büyük bir takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Ümit ediyoruz ki nasıl birinci apartheid rejimi Güney Afrika’da yıkıldıysa, şu anda insanlığa karşı büyük suçlar işleyen İsrail’deki Netanyahu hükümeti ve onun çetesi de ikinci apartheid rejimi olarak yıkılacaktır” diye konuştu.

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AFRİKA AÇILIMI YAPTIK

Türkiye olarak son 20 yıllık sürede fevkalade ciddi bir Afrika açılımı gerçekleştirdiklerini bildiren Kurtulmuş, Türkiye-Namibya arasındaki ilişkileri istenen düzeye çıkarmak için mücadele edeceklerini belirterek, özellikle parlamenter diplomasi alanındaki imkânları sonuna kadar kullanmak gerektiğini vurguladı. Katjavivi de Namibya ve Türkiye ilişkilerini ve işbirliğini her anlamda derinleştirmeyi arzuladıklarını ifade etti, Türkiye’nin kendileri için son derece önemli ve kıymetli bir partner olduğunu, kendilerinin sürdürdüğü çok önemli çabalarda Türkiye’nin desteğini her zaman gördüklerini belirtti.

PARLAMENTER İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

- Heyetler arası toplantının sonunda TBMM ve Namibya Ulusal Meclisi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

- Buna göre, iki ülke ve halkları arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için çeşitli alanlarda parlamenter işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunulacak.

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- Denetim ve parlamentonun diğer faaliyetlerine ilişkin tecrübe ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla ihtisas komisyonları, parlamenter dostluk grupları ve idari teşkilatlar arasında düzenli temaslar, karşılıklı ziyaretler ve ortak toplantılar yapılması teşvik edilecek.