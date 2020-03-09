Namaste ne demek? Namaste anlamı nedir ve neden kullanılır?

Felsefi bir yanı olan ve meditasyon için değerlendirilen namaste kelimesi, yoga öğretileri bünyesinde de kullanılmaktadır. Genel olarak derin ve manevi bir anlam taşır. Bunu bilmenin önemi büyüktür. Böylece yoga ya da meditasyon gibi felsefi durumlarla ilgilenilirken mantığı çok daha etkin şekilde anlaşılabilir.

Namaste Ne Demek?

Namaste gerçek anlamı olarak pek fazla bilinen bir kelime değildir. Çok uzak bölgelerden Türkiye kadar ulaşmış sözcükler arasındadır. Bu bölgelerde ‘merhaba ve hoşça kal’ olarak kullanılır. Buradaki temel anlamı herhangi bir kişiye namaste diyerek merhaba ya da hoş geldin anlamı verdiğinizde, ona aynı zamanda saygınızı da aktarırsınız.

Namaste Nedir?

Karşı tarafa sevgi ve anlayışla merhaba ya da hoşça kal anlamı taşıyan namaste, doğru şekilde anlaşılması gereken bir sözcüktür. Uyguladığı etki bakımından duygunun karşı tarafa aktarımı büyük öneme sahiptir. Bir kişi başka bir kişiye namaste dediği zaman, ona tüm saygısı ile beraber duygusunu anlatır.

Namaste Anlamı

Namaste kelimesi iyi anlaşılması ve buna göre kullanması gereken bir sözcüktür. Burada sadece merhaba ya da hoşça kal gibi gündelik bir konuşma olarak söylenmez. Daha çok içten ve samimi şekilde saygıyı anlatarak, iç huzur ile beraber merhaba ya da hoşça kal diye anlaşılır.