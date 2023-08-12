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Nakliye kamyonetinin üstüne ağaç devrildi

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#İstanbul#Fatih#Nakliye Kamyoneti
Nakliye kamyonetinin üstüne ağaç devrildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

İstanbul Fatih’te dün saat 17.00 sıralarında bir evden eşya taşımak için gelen nakliye çalışanları kamyoneti ağacın altına park etti.

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İddiaya göre çürüyen ağaç bir anda kamyonetin üstüne devrildi. Yaşlı çift ve nakliye çalışanları, yaşanan olayı şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Fatih Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kamyonetin üzerinde duran ağaç kepçe yardımıyla kaldırıldı. Kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı. Devrilen ağaç ise belediye ekipleri tarafından parçalara ayrılarak taşındı. Ağacın devrilmesinin ardından Molla Gürani Caddesi yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Devrilen ağacın taşınmasıyla birlikte cadde yeniden trafiğe açıldı. 

Nakliye kamyonetinin üstüne ağaç devrildi

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#İstanbul#Fatih#Nakliye Kamyoneti

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