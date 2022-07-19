'NAe Sao Paulo' raporuna DHA ulaştı: Gemide 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor

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Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait 'NAe Sao Paulo' adlı gemide 900 ton asbest bulunduğu iddia edilmişti. Uluslararası akreditasyona sahip gemi sökümünde tehlikeli madde envanteri hazırlamaya yetkili kuruluş 'GRIEG GREEN' tarafından hazırlanan rapora göre gemide 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor. DHA'nın ulaştığı raporda, geminin hangi bölümünde ne kadar asbest bulunduğu bilgisi de yer aldı.

1 TON ÜZERİNDE ÇIKARSA GERİ GÖNDERİLECEK

Bakanlık yetkilileri, Türkiye’de yapılacak kontrollerde raporda belirtilen miktarın bir ton üzerinde dahi asbest çıkması durumunda geminin söküm işleminin gerçekleşmeden geri gönderileceğini belirtti. Yetkililer, atıkların bertarafına ilişkin de bilgi verdi. Asbest içeren atıkların uygun şekilde ambalajlanarak etiketlendiği, havayla teması kesildiği, geçici olarak depolandığı, lisanslı araçlarla taşındığı ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde; gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edildiği vurgulandı.

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2013 yılında da asbest içeren benzer bir geminin sökümünün gerçekleştirildiği ve atıkların sorunsuz bir şekilde bertaraf edildiği kaydedildi.