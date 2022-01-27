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Mzia Okriashvili evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında

#Samsun#Şüpheli Ölüm#Mzia Okriashvili
Mzia Okriashvili evinde ölü bulundu Erkek arkadaşı gözaltında

Samsun'da, Gürcistan uyruklu Mzia Okriashvili (48) adlı kadın, evinde hayatını kaybetti. Mzia Okriashvili'nin evde bulunan erkek arkadaşı H.H.Y.'nin (52) gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte bir eğlence mekanında çalışan Mzia Okriashvili, erkek arkadaşı H.H.Y. ile birlikte evine geldi.

İddiaya göre, H.H.Y. bir süre sonra odasına gittiği Okriashvili'nin nefes alamadığını fark edince, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemede Mzia Okriashvili'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Okriashvili'nin cansız bedeni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Okriashvili'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine erkek arkadaşı H.H.Y.'yi gözaltına aldı. Okriashvili'nin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Samsun#Şüpheli Ölüm#Mzia Okriashvili

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