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Myrleia kültür yolu oldu

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#Bursa#Myrleia#Bursa Valiliği
Myrleia kültür yolu oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 07:00

Bursa Mudanya Belediyesi’nin, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için, Rota Myrleia adı altında çalışmalarını tamamladığı inanç, yürüyüş, bisiklet ve trekking rotaları, Bursa Valiliği’nin oluru ile kültürel amaçlı rota ilan edildi.

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131.6 kilometrelik kültür rotasının 20 kilometrelik yürüyüş rotası Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Ketendere Sahili Esence Sahili, Söğütpınar Sahil Yerleşkesi, Eğerce Sahil Yerleşkesi Mesudiye Bakıştepe Seyir Alanı’ndan oluşuyor. 

3 ROTA OLUŞTURULDU

31.6 kilometrelik bisiklet rotası Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Esence Sahil, Yalıçiftlik Mahallesi, Yaman Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Kaymakoba Mahallesi, Tirilye Sahili’ni, 17 kilometrelik trekking rotası ise Kumyaka Ayastafoni mevkisi, Kumyaka Kirya mevkisi, Çepni Mahallesi, Üsküptepe, Akyeller Selvilik mevkisi, Kumkaya Lotus, Mavriya, Mankafa mevkisi, Kumyaka köy meydanını kapsıyor. Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Aydınpınar Kilisesi, Dereköy Kilisesi, Yaylacık Tatianos Anıtı, Mirzaoba Tarihi Minare, Sancak Anıtı ve Yörük Meydanı, Kaymakoba, Çınarlı, Yaman, Yalıçiftlik, Tirilye ve Kumyaka’nın bulunduğu 63 kilometrelik kısım ise inanç rotası olarak kabul edildi.  

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#Bursa#Myrleia#Bursa Valiliği

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