Müzisyenin katilinden pişkin savunma

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Nefsi müdafaa savunması yapan Mehmet Caymaz, “Müzik çalmasını istedim, ‘çalmıyorum’ dedi. Para da verdiğimi söyleyince beni linç etmekle tehdit ettiler. Üzerime doğru gelince bıçağı çıkarttım ve yaklaşmasın diye savurdum. O sırada denize düştü, kurtarmak için peşinden atladım. Beni boğmaya çalıştı. Öldürmek istemedim. Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Nefsi müdafaada bulundum. Ailesinden özür diliyorum” dedi.

BACAĞINA NİYE VURMADI

Ölen Cihan Aymaz’ın annesi Birgül Aymaz da söz alarak, “Üzerinde bıçak taşıdığı için oğlumu öldürme kastı olduğunu düşünüyorum. Kamera kayıtlarına göre oğlum geriye doğru kaçarken, sanık öldürmek için ona hamle yapmaya devam ediyor. İstese oğlumun bacağına da bıçağı savurabilirdi” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Caymaz’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.