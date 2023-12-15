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Müzisyenin katilinden pişkin savunma

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#Cihan Aymaz#Mehmet Caymaz#İSTANBUL
Müzisyenin katilinden pişkin savunma
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 07:00

İSTANBUL’da 2 Mayıs 2023 akşamı Kadıköy rıhtımında saz çalıp şarkı söyleyen Cihan Aymaz, türkü dinleyen bir kadına laf atarak taciz eden Mehmet Caymaz tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Tutuklanan Mehmet Caymaz hakkında Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı.

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Nefsi müdafaa savunması yapan Mehmet Caymaz, “Müzik çalmasını istedim, ‘çalmıyorum’ dedi. Para da verdiğimi söyleyince beni linç etmekle tehdit ettiler. Üzerime doğru gelince bıçağı çıkarttım ve yaklaşmasın diye savurdum. O sırada denize düştü, kurtarmak için peşinden atladım. Beni boğmaya çalıştı. Öldürmek istemedim. Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Nefsi müdafaada bulundum. Ailesinden özür diliyorum” dedi.

BACAĞINA NİYE VURMADI

Ölen Cihan Aymaz’ın annesi Birgül Aymaz da söz alarak, “Üzerinde bıçak taşıdığı için oğlumu öldürme kastı olduğunu düşünüyorum. Kamera kayıtlarına göre oğlum geriye doğru kaçarken, sanık öldürmek için ona hamle yapmaya devam ediyor. İstese oğlumun bacağına da bıçağı savurabilirdi” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Caymaz’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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#Cihan Aymaz#Mehmet Caymaz#İSTANBUL

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