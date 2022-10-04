Müzisyen Onur Şener cinayeti: Büyük üzüntü duyuyoruz davayı takip edeceğiz

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LANETLİYORUZ

“Bu cinayetten büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Buradan Genel Başkanımız, MYK’mız adına acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Arkadaşlarımız, aileyi ziyaret edip yanında olacaklar zaten. Biz bütün bu dava sürecini yakından takip edeceğiz. Canavarca hislerle bu cinayeti gerçekleştirenlerin gerekli cezayı alması için süreci yakından izleyeceğiz. Bu katillerin gereken cezayı alması için sorumluluğu alacağız. İster bu kurumda, ister kamuda çalışsın. Lanetliyoruz. Bu acı karşısında siyasi polemik üretmeye çalışanların bu acıyı ve cinayeti istismar etmekten başka ifadesi yoktur. Hukuki süreci yakından takip edeceğiz, bunların çalıştığı bakanlık ve kurum hukuki süreçten ayrı gereken işlemleri yürütecek. Bir yandan dava devam ederken kurumlar da gerekli adımları en net biçimde atacaktır.

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ADAY KONUSU GÜNDEMİMİZ DEĞİL

* Karşımızdaki ittifakı kast ederek söylüyorum. Adayı ne zaman belirleyecekler; bu bizim gündemimiz değil. En temel meselelerde de büyük uçurumlar olduğunu gördük. Netice itibarıyla 6’lı masa, 7’li masa ne iş yapacakları bizi ilgilendirmiyor, biz kendi işimize bakıyoruz. Siyasetin feraseti diye bir şey var. Bir yıldan az zaman kalmış seçime. Kılıçdaroğlu partisine çağrıda bulunuyor. Partisi seferberlik halinde “yanındayız” diye tweet atıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE SİTEM

* AB’nin Türkiye raportörüne buradan seslenmek isterim. Kendisinin doğrudan yanlış aldıkları konular var. Diyarbakır Anneleri’ni de gündemlerine almalarını istiyoruz. Ama şimdiye kadar uluslararası kurumların gündemine Diyarbakır Anneleri’nin girmemiş olması dünyanın en büyük ikiyüzlülüklerinden biridir.

UKRAYNA’DA OLUMSUZ AŞAMA

* Ukrayna krizi konusunda yeni bir aşamaya geçildi. Olumsuz bir aşama. Rusya’nın Ukrayna’nın belli bölgelerini ilhak etmesiyle barış umutları daha da belirsiz bir zamana ötelenmiş oldu. Türkiye Kırım’ın ilhakından bu yana ilkeli duruşunu devam ettiriyor. Şu anki ilhakı da reddediyoruz.

* Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik iradeye destek vermeye herkesi davet ediyoruz. AB’nin bu diplomatik iradeye destek verme konusunda geride kaldığını ya da çekimser tutum ortaya koyduğunu gözlemliyoruz. Sayın Macron’un bundan rahatsızlık duyması, ortaya çıkan diplomatik kapasitesizliğin sembolüdür.

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YUNANİSTAN GERİLİMİ

* Bazı müttefiklerimiz ABD Yunanistan’daki üslere silah yığarken genelde şöyle argümanı ifade ediyorlar. Rusya’nın saldırgan politikası... Bu çok anlamlı bir tablo üretmiyor. Yunanistan bu elde ettiği desteği, Türkiye’yi tehdit ve taciz etmek için kullanıyor. Bu silahları verenlerin, bu üsleri kuranların Yunanistan’a hukuk konusunda hiçbir uyarı yapmadığını görüyoruz.

* AB’nin gözü önünde Yunanistan, Ege’de insanları, göçmenleri, kadınları, çocukları öldürüyor. Bundan daha vahim bir tablo olabilir mi? Nerede vicdan, hukuk? AB üyesi ülke kadınları, çocukları öldürdüğünde niye sesiniz çıkmıyor? Bu açık bir şekilde katliama göz yummaktır.

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* ABD’nin silah ambargosunu 1 yıllığına kaldırdım demesi kadar sorumsuz bir davranış olamaz. Tüm bunların anlamı şudur; yine Ege’de Akdeniz’de saldırgan tarafı güçlendirecek, daha hukuksuz işler yapacak bir tutum içerisine giriyorsunuz.”