Müzikholde dehşet saçtılar... 1 ölü 4 yaralı

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Müzikhol çalışanları, bellerinde silahlar olan grubu dışarı çıkarmak istedi. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından grup istemeyerek de olsa dışarı çıktı. Müzikholden ayrılan grup bir süre sonra motosikletlerle geri döndü. Silahlarını çıkaran saldırganlar müzikholü kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar kaçarken yapılan ihbar üzerine polis ekipleri gelerek inceleme başlattı. Saatler 04.45’i gösterdiğinde saldırgan grup motosiklerlerle yine müzikholün önüne gelerek ateş açmaya başladı. O sırada inceleme yapan polislerin açılan ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Polisin açtığı karşı ateş sonucu saldırganlar kaçtı.

Saldırganların açtığı ateşte 2 polis ve 2 müzikhol çalışanı yaralanırken, taksici Mehmet Sabır Çalışlıoğlu (44) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken yaralılar da hastanelere götürüldü. Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini belirlemek için müzikhol ve çevresindeki kamera görüntülerini toplayarak inceleme başlattı.

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‘SÜREKLİ OLAY ÇIKIYOR’

Sokakta bulunan işyeri sahipleri, müzikholde sık sık benzer olayların yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Bir esnaf, “Burada sürekli olay çıkıyor ve bu olaylar huzursuzluk yaratıyor. Yetkililerin buna önlem alması gerekiyor” dedi.