Müzik sektörünün 25 yıllık sorunu çözüldü

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Birlik, “Türk müziği ile sanatın ve sanatçının 5846 FSEK Kanunu çerçevesinde korunması hususunda yaptıkları bu iş birliği ve gösterdikleri yüksek çabadan dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ve aşağıda isimleri yazan tüm meslek birliklerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 7 müzik meslek birliği arasında yapılan çalışmalar sonucu Türkiye’de faaliyet gösteren tüm otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerini zorunlu lisanslama kapsamına alan tebliğ geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliği ile birlikte otellere çalınan müzikler için müzik meslek birliklerinden lisans almak zorunlu oldu. Böylelikle otel, tatil köyü ve pansiyon gibi işletmeler; çok sayıda sanatçının eserlerinin bulunduğu repertuarlar için müzik birliklerinin belirlediği tarifeler üzerinden zorunlu lisanslama yapacak.

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Oteller ve diğer konaklama tesisleri, müşterileri için çaldıkları müzikler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren federasyonlardan müzik lisans belgesi alacak. Alınacak belge, turizm işletme belgesi başvurularına eklenecek. Tebliğin yayımından önce belgelendirilen konaklama tesisleri, müzik lisansına ilişkin belgeyi 1 Ekim 2023’e kadar Bakanlığa sunacak. Düzenleme, geçici nitelikteki basit konaklama turizm işletmesine sahip işletmeleri de kapsayacak.

Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) sosyal medya hesapları üzerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ettiler. Yayınladıkları duyuruda “Türk müziği ile sanatın ve sanatçının 5846 FSEK Kanunu çerçevesinde korunması hususunda yaptıkları bu iş birliği ve gösterdikleri yüksek çabadan dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ile MSG, MESAM, MÜYAP, MÜYORBİR, MÜZİKBİR, MÜYA-BİR, TSMB meslek birliklerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bununla birlikte, çözüm üretmeye ve işbirliğine dayalı yaklaşımlarından ötürü TUROFED, TUROB ve bütün paydaşlara da teşekkürlerini iletti.