Mut'ta eski okul ve sağlık ocağı binaları onarılıyor



Mut Kaymakamı Muammer Köken, gazetecilere, kullanılmayan binalarda gerekli tadilatların yapıldığını belirtti.

Bu alanların sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere halkın hizmetine sunmak istediklerini ifade eden Köken, "Devlet-belediye ve vatandaş iş birliği çerçevesinde ilk etapta 5 okulun tadilat ve onarımı gerçekleştirdik." dedi.

Köken, çalışmaların devam ettiği diğer okul binalarında incelemede bulundu.