Mutmain Ne Demek? Mutmain Olmak Nedir? Mutmain Tdk Kelime Anlamı

Son dönemlerde yazılı ve sözlü basında karşılaşılan mutmain kelimesinin anlamı ve yazılışı ilgi çekmiş durumda. Arapça kökenli bir kelime olarak mutmain kelimesinin ne anlama geldiğini inceledik.

Mutmain Ne Demek?

İslami bir terim olarak öne çıkan mutmain kelimesi, ‘İnanmış, gönlü kanmış ve emin olan’ anlamlarına gelmektedir. Rad suresinin 28. ayeti kerimesine bakıldığında ‘İnsanın kalbi ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, tatmin olur ve doyuma ulaşır.’

Mutmain Nedir?

Arapçadan Türkçeye geçmiş olan bir kelime olarak mutmain, İslami bir terimdir. Bu Terim Allah'ı zikretmek ile beraber insanın kalbinin mutmain olacağını, yani her anlamda kendini çok daha mutlu ve huzurlu hissedeceğini bir yerde anlatmaktadır. Diğer bir deyişle kişi bu şekilde kendinden ve inancından emin olmaktadır.

Mutmain TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre mutmain ‘Emin olan, gönlü kanmış ve inanmış’ anlamına gelmektedir. Gündelik yaşam içerisinde çok sık karşılaşılan bu kelime, son dönemlerde basında çıkmasıyla yoğun ilgi görmeye başladı. İslami bir terim olarak mutmain kelimesini bu anlamıyla farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Özellikle dini açıdan cümle söz konusu olduğunda daha çok değerlendirmek mümkündür. Diğer yandan bir kelime olduğu için gündelik yaşam içerisindeki cümlelerde de kullanılabilir.