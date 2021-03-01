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Haber Giriş: 01.03.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Mutlay Sayan kimdir? Amerika'da 'Harika Çocuk' seçilmişti

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Mutlay Sayan kimdir? Amerika'da 'Harika Çocuk' seçilmişti
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Mutlay Sayan, başarısı ile adından söz ettiren isim oldu. Zorluklara rağmen büyük bir başarı elde eden Mutlay Sayan, Amerika'da 'Harika Çocuk' olarak seçildi. Peki, Mutlay Sayan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Mutlay Sayan, 1988 yılında Iğdır'ın küçük bir köyünde doğdu ve maddi sıkıntılar dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul Bağcılar Güneşli'ye yerleşti. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla ailecek tekstlide çalışmaya başladılar. İlkokula gidemeyen Mutlay Sayan, 2,5 sene boyunca tekstil atölyesine çalıştıktan sonra 13 yaşında okumaya karar verdi. Üsküp İlkokulunda okula başlayan Mutlay Sayan, Tunceli'de liseye başlayan Mutlay Sayan, liseyi birincilikle bitirdi ve katıldığı matematik yarışmasında birincilik aldı. Bu nedenle Vermont üniversitesinde yüzde 100 burs aldı. Amerika'da bir ailenin yanına yerleşen Mutlay Sayan, azimli çalışması sayesinde yeniden yüzde 100 burslu olarak Vermont Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. 

Daha sonrasında Harvard Üniversitesi'nde çalışmalar gerçekleştirmeye başlayan Mutlay Sayan, Radyasyon Onkolojisi alanında çalışmalarına başladı.

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