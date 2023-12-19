Mutfakta vali var

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ULUSLARARASI Kadın ve Toplumsal Gelişim Derneği, Yalova Valiliği’nin de desteği ile bir ay önce ‘Farklı Kültürler Aynı Sofrada Buluşuyor’ projesini hayata geçirdi. Haftanın 3 günü kurulan sofrada, Türkiye’nin 7 bölgesinin yanı sıra 20 ülkeden kadınların yaptığı yemekler beğeniye sunuluyor. Proje kapsamında farklı ülkelerden Yalova’ya gelip yerleşen yabancı uyruklu kadınlar, dernek üyesi kadınlarla birlikte pişirdikleri kendi ülkelerine has yemekleri Yalovalılarla buluşturuyor. Proje kapsamında Yalova Valisi Hülya Kaya da göçmen kadınlarla birlikte önlüğünü takıp mutfağa girdi.

RUS MANTISI AÇTI

Yalova Uygulama Oteli’nde düzenlenen etkinlikte Vali Kaya, Uluslararası Kadın Farkındalık ve Toplumsal Gelişim Derneği Başkanı Nurten Anıl ve dernek üyesi kadınlarla Rus mantısı açtı. Ayrıca, Yalova’ya has kivili helva yaptı. Vali Kaya, “Amacımız mutfağın birleştiriciliğinden yararlanarak, birlikteliği ve beraberliğin altını çizmek” dedi.