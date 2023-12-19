×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mutfakta vali var

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#Hülya Kaya#Uluslararası Göçmenler Günü
Mutfakta vali var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

Yalova Valisi Hülya Kaya, Uluslararası Göçmenler Günü’nde, göçmen kadınlarla mutfağa girip Rus mantısı açtı, Yalova helvası pişirdi. 

Haberin Devamı

ULUSLARARASI Kadın ve Toplumsal Gelişim Derneği, Yalova Valiliği’nin de desteği ile bir ay önce ‘Farklı Kültürler Aynı Sofrada Buluşuyor’ projesini hayata geçirdi. Haftanın 3 günü kurulan sofrada, Türkiye’nin 7 bölgesinin yanı sıra 20 ülkeden kadınların yaptığı yemekler beğeniye sunuluyor. Proje kapsamında farklı ülkelerden Yalova’ya gelip yerleşen yabancı uyruklu kadınlar, dernek üyesi kadınlarla birlikte pişirdikleri kendi ülkelerine has yemekleri Yalovalılarla buluşturuyor. Proje kapsamında Yalova Valisi Hülya Kaya da göçmen kadınlarla birlikte önlüğünü takıp mutfağa girdi.

Mutfakta vali var

RUS MANTISI AÇTI

Yalova Uygulama Oteli’nde düzenlenen etkinlikte Vali Kaya, Uluslararası Kadın Farkındalık ve Toplumsal Gelişim Derneği Başkanı Nurten Anıl ve dernek üyesi kadınlarla Rus mantısı açtı. Ayrıca, Yalova’ya has kivili helva yaptı. Vali Kaya, “Amacımız mutfağın birleştiriciliğinden yararlanarak, birlikteliği ve beraberliğin altını çizmek” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalova#Hülya Kaya#Uluslararası Göçmenler Günü

BAKMADAN GEÇME!