Müteşekkir Ne Demek? Müteşekkir Kalmak Nedir? Müteşekkir Tdk Kelime Anlamı

Müteşekkir TDK üzerinden bakıldığı zaman, ‘Teşekkür etme durumunda olan’ şeklinde ifade bulmaktadır. Daha doğrusu yapılan herhangi bir iyilik ve güzellik karşısında, karşı tarafa ne kadar minnettar olduğunu gösterebilmek için söylenen bir kelimedir.

Müteşekkir Ne Demek?

Müteşekkir kelimesi, ‘teşekkür etme durumunda olan kişi ya da kimse’ anlamı üzerinden ifade edilmektedir. Bu anlamı ile beraber özellikle herhangi bir iyilik karşısında, yine karşılık olarak verilen müteşekkir anlamı taşıyor.

‘’Bu konuda gerçekten müteşekkirim.’’

Bu şekilde gündelik yaşam içerisinde ya da farklı yerlerde kullanılabilmektedir.

Müteşekkir Nedir?

Müteşekkir ile beraber aynı zamanda müteşekkir kalma şeklinde kelime grubu bulunmaktadır. Bu sözcük ise TDK üzerinden, ‘bir duruma karşı teşekkür etme durumuna girmek’ biçiminde ifade edilebilir. Genelde kibarlık ve naiflik ile beraber saygılı bir şekilde teşekkür etmek anlamı üzerinden de ele alınabilmektedir.

Arapça kökenli bir kelime olarak müteşekkir sözcüğü Türkçede yaygın şekilde kullanılmaktadır. Özellikle yazılı kaynaklarda ve önemli eserlerde çok sık karşılaşılan bir sözcüktür. Çünkü her ne kadar günümüzde de kullanılsa bile eski zamanlarda çok daha yaygın olarak öne çıkıyordu. Bu doğrultuda müteşekkir aynı zamanda müteşekkir olmak üzerinden de ele alınmaktadır. Minnettar olmak ve teşekkürü bir borç bilmek gibi ifade edilebilir.