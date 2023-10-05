Müteahhidin iflası... Rüşvetçileri açığa çıkardı

Haberin Devamı

ADANA’da polis ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında 61 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturmanın, 2022 yılında bitirdiği bir inşaatın ruhsatını rüşvet vermediği için alamayan ve bu yüzden iflas eden bir müteahhidin suç duyurusuyla başladığı ortaya çıktı.

Çukurova’da usule uygun yapılmamış binalara ruhsat almak isteyen müteahhitlerin mimar Hıdır Kara ile irtibata geçtiği, daha sonra da eski Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ve birlikte hareket ettiği eski İmar Müdürü Hasan Uzun’a yönlendirildiği öne sürüldü. 66 apartmanın imarında usulsüzlük yapıldığı, 1+1 olarak projelendirilen binaların 4+1 daireden oluştuğu, 8 kata kadar ruhsat alınan apartmanların 12 kat inşa edildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Alınan rüşvet miktarının ise yaklaşık 750 milyon TL olduğu değerlendirildi. Seyhan Belediyesi’nde de benzer yolsuzlukların olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, müteahhitlere, “Zeytinin kilosu 8 bin lira” diyerek, alacağı rüşvet miktarını söylediği belirtildi. Aralarında rüşvet şebekesi lideri olduğu ileri sürülen Ali Arslanlıoğlu ve Hasan Uzun’un bulunduğu 13 kişi tutuklandı. 1 şüpheli ise halen aranıyor.