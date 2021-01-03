Mutasyonlu virüse Türkiye’de rastlandı – Mutasyon nedir, mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü?

Dünya çapında paniğe neden olan mutasyonlu virüs Türkiye’de de görüldü. TÜRKİYE'ye İngiltere'den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan kişiler olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de tespit edildiğini açıklayarak, İngiltere'den yurda girişlerin geçici olarak, tamamen durdurulduğunu duyurdu.



Koca, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.



Mutasyona uğramış corona virüsü ile ilgili daha önce yapılan araştırmalarda virüsün yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu öne sürülmüştü.



MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?



Sağlık Bakanı Koca, İngiltere’den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıklamıştı. Edremit’te 1 kişi evinde karantinaya alındı. Öte yandan Gaziantep’e İngiltere’den gelen 2 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. Hastanede takibine başlanan iki hastadan birinin hafif solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.



MUTASYON NEDİR?



Sağlık Bakanlığı yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde mutasyon teriminin anlamına yer verdi. Sözlükte mutasyon tanımı şu şekilde yapılıyor: Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik. RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür. Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.