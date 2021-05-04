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Haber Giriş: 04.05.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Mutasyona duyarlı yerli tanı kiti: Yanlış negatif riskini azaltacak

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Koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına duyarlı, yanlış negatif sonuç verme riski düşük tanı kiti geliştirildi. Anadolu Ajansı muhabiri Tezcan Ekizler, o kitin detaylarını uzman konuğuna sordu.

Koronavirüs birçok mutasyonuyla birlikte yayılmaya devam ederken, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı tanı kiti geliştirildi.

"YANLIŞ SONUÇ VERME RİSKİ DÜŞÜK"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Osman Doluca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına duyarlı, yanlış negatif sonuç verme riski düşük tanı kiti geliştirdiklerini belirtti.

Mutasyona duyarlı yerli tanı kiti: Yanlış negatif riskini azaltacak

Doluca, “Virüs yeni mutasyona uğrasa bile geliştirdiğimiz yazılım, kitin yanlış negatif sonuç verme riskini azaltacak” dedi.

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