Mutabakat zaptı imzalandı... Türk Dünyası Noterler Birliği kuruldu

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Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında imzalanan mutabakat ile noterlik işlemlerinin kolaylaştırılması için Türk Dünyası Noterler Birliği kuruldu. İmza törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Azamat Nesipbayeviç, Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov, Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Orozbek Sydykov katıldı.

Bakan Tunç, son 21 yılda 1231 olan noterlik sayısını yüzde 90 artışla 2 bin 345'e çıkardıklarını söyleyerek, vatandaşların noterlik hizmetini yerinde ve daha hızlı almalarını sağladıklarını belirtti. Tunç, Türk Dünyası Noterler Birliği'nin ülkelerin vatandaşları açısından çok önemli kolaylıklar sağlayacağını belirterek, "Türk Dünyası Noterler Birliği kurulduktan sonra, birliğe üye Türk devletlerinin birinde yapılan noterlik işlemi, oluşturulacak entegrasyonla kendi ülkesinde yapılmış gibi hukuki sonuca imkan sağlayacaktır. Böylece Türk devletlerinden birinde düzenlenen bir vekaletname aynı anda diğer üye ülkede de işlem görebilecek. Yurt dışı temsilciliklerinden vekaletname aslı göndermeye artık gerek kalmayacaktır. Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulmasıyla ülkemiz ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan devletleri arasında karşılıklı mesleki işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacaktır. Ayrıca katılımcı ülkeler arasında gerçekleştirilecek istişareler, toplantılar, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve çalışma ziyaretleri ile noterlik mesleğinin gelişimine büyük katkı sunulacaktır. Birliğimizin yapacağı çalışmalar; noterlik mesleğinin gelişimi için dünyaya örnek olacaktır. İlerleyen süreçte arzu eden diğer Türk devletlerinin de bu iş birliğine katılarak bize güç katacağına inanıyorum" diye konuştu.

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'DÜNYA İADE TALEPLERİMİZDE BAŞARILI BİR SINAV VERMEDİ'

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Tunç, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi pek çok terör örgütüyle aynı kararlılıkla ve eşzamanlı mücadele ettiklerini söyleyerek, "Terör insanlık suçudur. Yaşam hakkının, demokrasinin, özgürlüğün düşmanıdır. Türkiye olarak tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız. Çünkü biz terörle mücadeleyi tüm boyutlarıyla, hak ve özgürlük mücadelesi olarak görüyoruz. Terörle mücadelenin hukuk zemindeki önemli bir boyutunu da hiç kuşkusuz ülkeler arasındaki iade talepleri, yani adli yardımlaşma oluşturmaktadır. Türkiye olarak adli iş birliği konusunda uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerimize şimdiye kadar samimiyetle uyduk. Bundan sonra da aynı ciddiyet ve kararlılıkla bu yükümlülüğümüze uymaya devam edeceğiz. Fakat aynı bakış açısını tüm dünyadan beklediğimiz gibi; tarihi, kültürel birçok ortak ve akrabalık bağımızın olduğu Türk dünyası ülkelerinden özellikle beklediğimizi altını çizerek vurgulamak isterim. Çünkü terör örgütleri ile hukuki mücadelenin en etkili ve önemli ayağı adli yardımlaşmadır. Suçluların iadesine ilişkin taleplerimiz konusunda; Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere dünyadan, hassasiyet ve samimiyetle davranılmasını bekliyoruz. İstisnai sayılabilecek bazı ülkelerin dostane ve yapıcı yaklaşımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat söz konusu istisnalar dışında genel olarak tüm dünya iade taleplerimiz konusunda üzülerek söylüyorum başarılı bir sınav vermemiştir. Tüm dünyayı bu çifte standardı sonlandırmaya davet ediyorum" iadelerini kullandı.