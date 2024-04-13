×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Müşteri gibi geldi, telefonu çalıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Hırsızlık#Telefon#İstanbul
Müşteri gibi geldi, telefonu çalıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 13:20

Fatih'te bir telefoncuya müşteri gibi gelen şüpheli, uzun süre incelediği cep telefonunu çaldı. Şüphelinin telefonu alarak dükkandan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay dün öğle saatlerinde Molla Gürani Mahallesi’ndeki bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yerine telefon alma bahanesiyle gelen bir kişi 50 bin lira değerindeki telefonu incelemeye başladı. Telefonun fotoğraf çekme özelliğine dükkan dışında bakmak isteyen şüpheli kaçmaya başladı. İş yeri çalışanları ve esnaf peşinden koşsa da şüpheliye yetişemedi. İş yeri sahibi Ramazan Erkin polis merkezine giderek şikayetçi olurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin cep telefonunu incelediği ve dükkandan kaçarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

"BU HEP BAŞIMIZA GELİYOR"

Esnaf Seyit Aslanoğlu, "Ben yan dükkanda esnafım. Dün arkadaşlardan bir müşteri yüksek meblalarda bir telefon istemiş. Müşteriye telefonu uzatıyor o da kamerasını inceliyor. Kameraya baktıktan sonra, ‘Dükkanın içinde kamera güzel değil’ diyor. Fotoğraf çekmek için dışarı çıkınca koşarak kaçıyor. Bizde ‘Hırsız var’ diye sesi duyduk ve koşmaya başladık ama adamı yakalayamadık. Biz müşteriye güvenip telefonu emanet ediyoruz bakıyor telefona ama sonra böyle işler geliyor başımıza. Bu bir değil iki değil hep başımıza geliyor." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Telefon#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!