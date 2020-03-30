Müşterek Ne Demek? Müşterek Nedir? Müşterek Tdk Kelime Anlamı

Müşterek hem sözlü hem de yazılı olarak çok sık değerlendirilen kelimelerden biridir. Pek çok insan bu kelimenin anlamını tam olarak bilmiyor. Bu sebepten dolayı yanlış şekilde cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Müşterek Ne Demek?

Müşterek kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak Türkçeye geçmiş ve ‘ortak’ anlamı üzerinden değerlendirilen bir kelimedir. Aynı zamanda ‘birlikte’ anlamı da taşır. İki kişinin ya da cansız varlıkların ortak taşıdığı unsurları anlatan bir kelime olarak öne çıkar.

Müşterek Nedir?

Müşterek ‘ortak’ ya da ‘birlikte’ anlamı taşıyan bir sözcüktür. Bunlara birer örnek vermek gerekirse;

‘’ Müşterek bir hayat.’’

‘’ Bu iş konusunda ikinizde müştereksiniz’’

Buradaki her iki anlamı da aynı şekilde bireylerin birbirleri ile ortak ele aldıkları durum ya da unsurları göstermektedir.

Müşterek TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumuna bakıldığında müşterek kelimesi aynı şekilde ‘ortak’ anlamı taşımaktadır. Yapılan bir işin içerisinde 2 kişinin yaşadığı ortaklık olarak da dile getirilebilir. Örneğin ‘hayat müşterektir’ kelimesi içerisinde burada müşterek ortak bir yaşam içerisinde gitmesi gereken durumu anlatmaktadır. Özellikle evli çiftler için çok sık kullanılan bir anlam olarak öne çıkıyor. Günlük yaşam içerisinde müşterek kelimesini bu anlamlar üzerinden değerlendirebilirsiniz.