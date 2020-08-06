Mustafa Şentop açıkladı: 9 milletvekilinde koronavirüs var…

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ayrıca açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili zaman içinde ortaya birtakım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili gerek Anayasa'da gerek kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır. Fakat bugün itiraz olarak ileri sürülen hususların hepsinin isabetli ve doğru olmadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.