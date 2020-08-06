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Haber Giriş: 06.08.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Mustafa Şentop açıkladı: 9 milletvekilinde koronavirüs var…

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Mustafa Şentop açıkladı: 9 milletvekilinde koronavirüs var…
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM’deki koronavirüs vakaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şentop açıklamasında ‘9 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle evde takip edilen 5 milletvekili, hastanede de 4 milletvekili var. Toplam 35 personelimizde koronavirüs tespit edilmiştir. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'teki toplam vaka sayısı 44. AK Parti grup başkanvekili Akbaşoğlu ise solunum cihazından ayrıldı, yakında aramızda olacak’ dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ayrıca açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili zaman içinde ortaya birtakım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili gerek Anayasa'da gerek kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır. Fakat bugün itiraz olarak ileri sürülen hususların hepsinin isabetli ve doğru olmadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

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