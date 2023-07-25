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Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı iddiası! Sarıgül'den açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Sarıgül#Meclis#Yumruklu Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 14:51

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili konuşan Sarıgül, fiziki bir saldırı olmadığını söyledi.

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Eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün, TBMM'de CHP Grup Toplantısı çıkışında CHP'li Mustafa Sarıgül'e saldırıda bulunduğu iddia edildi. Tüysüz, olayın ardından Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının "Alacak verecek meselesi mi?" ve "Size borcu mu vardı?" sorularına "Aynen öyle. Hem maddi hem manevi" cevabını verdi.

CHP'li Sarıgül de olaya ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, fiziki bir saldırı olmadığını belirterek, "Grup toplantısından çıktığım zaman ismini daha sonra öğrendiğim, geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak, hiç bilmediğim konularla ilgili bana birtakım sorular sordu. Ben de, 'tanımıyorum sizi' dedim ve oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Yüce parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Böylesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten son derece üzmüştür. Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yeri ve zamanının olması lazım. Daha sonra geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini üzüntüyle karşılıyorum" dedi.

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"FİZİKİ SALDIRI OLMADI"

Sarıgül, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, fiziki bir saldırı olmadığını, sözlü saldırıda bulunan kişinin eski bir milletvekili olduğunu daha sonra öğrendiğini ve kendisini önce tanıyamadığını belirtti. Sarıgül, "Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Söz konusu arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Çok değişmiş, kendisini tanımadım. Randevu alır, odamıza gelir konuşuruz. Ben herkesle görüşüyorum. Onunla da görüşür, konuşurdum. Milletvekili olduğunu daha sonra öğrendim. Kendisini tanıyorum; ama 15 yıldır görmüyorum. Konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadım, uzaklaştım. İyi ki uzaklaştım" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgüle Mecliste yumruklu saldırı iddiası Sarıgülden açıklama

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, canlı yayında olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

"CHP grup toplantısının ardından Meclis kulisinde gerginlik çıktı. Eski vekil Turan Tüysüz'ün Mustafa Sarıgül'e yumruk attığı iddia edildi. Sarıgül sonrasında yaptığı açıklamada yumruk atılmadığını söyledi, temas olmadı dedi. Ancak o sırada kuliste olan gazeteciler ve görgü tanıkları Tüysüz tarafından Sarıgül'e yumruk atıldığını söylüyor. Kuliste Turan Tüysüz'e sorduk olayı ancak alacak verecek cevabını verdi sadece. Sarıgül ise beyefendiyi 15 yıldır görmedim, alacak verecek meselesi değil, dedi. Ayrıca Turan Tüysüz'ün 2002'de CHP'den Şanlıurfa milletvekili seçildiği 2005'te Sarıgül'ü desteklediği için disipline sevk edildiği de biliniyor" 

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#Mustafa Sarıgül#Meclis#Yumruklu Saldırı