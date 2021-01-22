İHA
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Mustafa Nafiz Acar, Yüksel Navdar ve Fatih Zencirci Danıştay üyeliğine seçildi
HSK, Konya BİM Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep BİM Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara BİM Daire Başkanı Fatih Zencirci'yi Danıştay üyeliğine seçti.
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. HSK, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ile Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar'ın Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verdi.
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