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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı

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Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı
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MUŞ’ta, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı beyaza büründü.

Muş’ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Kentte 3 gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Karla birlikte 2 bin 600 metre rakımlı Kurtik Dağı'nın zirvesi de beyaza büründü. Şehrin yüksek kesimlerine kar yağışıyla birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı.

Kış mevsiminin bu yıl geç geldiğini belirten Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, "Kurtik Dağı’na iki defa kar yağdığında, merkezde de kar yağışı etkili olur. Uyandığımızda ilk olarak pencerelerimizden Kurtik Dağı’na baktık. Şehir merkezine kar yağışı bekliyoruz" dedi.

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